Томпсон — о переходе в «Оренбург»: благодарен Богу, что предоставил мне эту возможность

Нападающий «Коло-Коло» Хорди Томпсон, переходящий в «Оренбург» на правах аренды, поговорил с журналистами перед посадкой на рейс, которым спортсмен вылетел в расположение российского клуба.

«Скажу лишь одно — сожалею обо всём, что произошло, и благодарен Богу за то, что он предоставил мне эту возможность. Пришло время показать на поле, какой я человек», — приводит слова Томпсона ADN.

Напомним, 19-летний Томпсон обвиняется в насилии по отношению к своей бывшей девушке. Он был выпущен из Чили под залог квартиры. Томпсон сможет играть в России лишь до конца сезона, затем ему нужно будет вновь получать разрешение на выезд из Чили. В ином случае спортсмен нарушит условия соглашения с судом.

Сообщалось, что «Оренбург» арендует Томпсона с возможностью выкупа.