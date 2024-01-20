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«С лавки на лавку». Аршавин высказался о переходе Ахметова в «Зенит» из «Краснодара»

«С лавки на лавку». Аршавин высказался о переходе Ахметова в «Зенит» из «Краснодара»
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о недавнем трансфере полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

«Ахметов идёт на лавку? С лавки на лавку. Думаю, что он будет конкурировать с Мостовым, будет выходить на фланг. Если «Зенит» перейдет на 4–3–3, а я думаю, что перейдет, то это будет прямой конкурент Мостовому. Ахметов и в «Краснодаре» не играл в основном составе, здесь он ничего не теряет», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, о переходе Ахметова «Зенит» объявил 9 января. Футболист заключил с сине-бело-голубыми контракт до конца сезона-2025/2026 с возможностью продления ещё на сезон.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Ильзат Ахметов провёл за «Краснодар» 15 матчей, в которых забил два мяча. Также на его счету шесть матчей, один гол и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.

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