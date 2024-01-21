Фонсека отреагировал на слова Роналду о том, что чемпионат Саудовской Аравии лучше Лиги 1

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека прокомментировал слова нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который сказал, что чемпионат Саудовской Аравии лучше чемпионата Франции.

«Если он чувствует себя счастливым в Саудовской Аравии, я рад за него. Есть вещи, которые не заслуживают моего ответа. Эти заявления — одно из них. Я думаю, умные люди поймут, почему он сделал это заявление», — приводит слова Фонсеки RMC Sport.

Напомним, Роналду защищает цвета «Аль-Насра» с 2023 года. Контрактное соглашение форварда с клубом из Саудовской Аравии рассчитано до 2025 года. Трансферная стоимость Роналду оценивается в € 15 млн. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых записал в вой актив 24 гола и 11 результативных передач.

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