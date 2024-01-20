Лига 1 отреагировала на слова Роналду о том, что лига Саудовской Аравии лучше французской

Пресс-служба французского чемпионата по футболу, Лиги 1, отреагировала на слова португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который ранее заявил, что саудовская профессиональная лига уже сейчас более конкурентоспособна и лучше, чем Лига 1.

После этих слов в аккаунте Лиги 1 в соцсети X (ранее Twitter) появилась фотография, на которой звёздный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе касается щеки Роналду в победном товарищеском матче французского клуба с «Аль-Насром» (5:4) в январе 2023-го.

Фото: Соцсети Лиги 1

Напомним, Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 года. Контрактное соглашение футболиста сборной Португалии с клубом из Саудовской Аравии рассчитано до 2025 года. Трансферная стоимость Роналду оценивается в € 15 млн. В нынешнем сезоне Криштиану принял участие в 25 матчах во всех турнирах и забил 24 мяча.