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Зоммер высказался о возможном завершении карьеры

Зоммер высказался о возможном завершении карьеры
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35-летний швейцарский голкипер «Интера» Ян Зоммер рассказал о потенциальном завершении карьеры.

«Окончание карьеры? Я не думаю об этом. Мне нравится играть, особенно сейчас, в «Интере». Физически и ментально я в полном порядке, – приводит слова Зоммера Schweizer Illustrierte.

На данный момент игрок сборной Швейцарии провел 694 матча на клубном уровне и 87 матчей за свою национальную команду. В текущем сезоне вратарь «Интера» провёл во всех турнирах за клуб 26 матчей, в которых пропустил 12 мячей и провёл 16 отыграл на ноль.

После 20 туров «Интер» лидирует в Серии А с 51 очком. Второе место занимает «Ювентус» (49 очков), замыкает тройку «Милан» (45 очков).

Предыдущим клубом Зоммера была мюнхенская «Бавария», в которой он провёл половину сезона 2022/23 и выиграл свой первый титул Бундеслиги.

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