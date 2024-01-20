«Интер» — один из трёх клубов в Европе, у которого три игрока забили не менее 10 мячей

Итальянский «Интер» является одним из трёх клубов из топ-5 лиг Европы, три футболиста которого забили не менее 10 мячей, сообщает Opta Sports.

В нынешнем сезоне за миланскую команду не менее 10 мячей забили нападающие Лаутаро Мартинес (20) и Маркус Тюрам (10), а также полузащитник Хакан Чалханоглу, который отметился 10 голами.

Двумя другими клубами топ-5 лиг Европы, где есть три игрока, забивших не менее 10 мячей, являются мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

На данный момент после 20 сыгранных матчей итальянской Серии А «Интер» является лидером чемпионата с 51 очком. Далее располагаются «Ювентус» (49), «Милан» (42) и «Фиорентина» (34). Кроме того, миланская команда вылетела из Кубка Италии и прошла в 1/8 финала Лиги чемпионов.