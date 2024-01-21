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Антон Зиньковский рассказал, как познакомился со спортдиректором «Спартака» Амаралом

Антон Зиньковский рассказал, как познакомился со спортдиректором «Спартака» Амаралом
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский раскрыл подробности знакомства с новым спортивным директором красно-белых Томашем Амаралом.

«С новым спортивным директором «Спартака» удалось познакомиться. До Нового года заезжал в офис, там и увиделись. Познакомились и перекинулись парой фраз. Приятное и хорошее впечатление. Приятный мужчина, молодой ещё — 33 года ему, если не ошибаюсь. Оставил приятное впечатление. Дальше всё покажет наша командная работа, его и всех нас вместе», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Спартак» объявил о назначении Амарала на должность нового спортивного директора команды в минувшем декабре.

После 18 туров нынешнего сезона РПЛ красно-белые набрали 30 очков и занимают пятое место. На первом месте расположился «Краснодар», который после аналогичного количества матчей в чемпионате России заработал 38 очков.

Турнирная таблица РПЛ
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