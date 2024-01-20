Антон Зиньковский ответил, почему считает возрождение «Спартака-2» хорошей историей

Нападающий московского «Спартака» Антон Зиньковский объяснил, почему считает возрождение «Спартака-2» хорошей историей. Также футболист поделился мнением на тему назначения Дмитрия Комбарова на пост главного тренера команды.

«Возрождение «Спартака-2» — хорошая история. Ребятам будет, где играть. Будет ступенька между молодёжным футболом и основной командой.

С Димой, конечно, в «Спартаке» не играли, но в Самаре поиграли вместе. Сложились хорошие впечатление от него. Удачи в любом случае! В «Звезде» он хорошо себя проявил, теперь получил назначение в «Спартак-2». Можно сказать, что «Спартак» для Комбарова — родной клуб. Воссоединился со «Спартаком» в очередной раз. Только удачи!», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.