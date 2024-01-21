Игрок «Барселоны» де Йонг: мы по-прежнему претенденты на победу в Ла Лиге

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг считает, что, несмотря на отставание от конкурентов, сине-гранатовые по-прежнему остаются претендентами на победу в испанской Примере.

«Мы потеряли очки, которые не должны были терять, и теперь должны прибавлять, мы знаем это. У нас есть необходимое качество, но иногда не хватает силы и концентрации.

Победа в Ла Лиге также зависит от мадридского «Реала» и «Жироны». Однако, если наша команда прибавит, то у нас будет шанс выиграть оставшиеся матчи. Мы по-прежнему претенденты на победу в Ла Лиге», — приводит слова де Йонга Marca.

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Напомним, после 19 туров испанской Примеры «Барселона» набрала 41 очко и занимает третье место, отставая от лидирующих «Жироны» и «Реала» на восемь очков.

Сегодня, 21 января, сине-гранатовые сыграют с «Бетисом» в 21-м туре Ла Лиги. Игра начнётся в 20:30 мск.