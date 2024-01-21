Чернышов: информацию про «Кадис» могли вбросить люди Абаскаля, чтобы «Спартак» задёргался

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал слухи о заинтересованности испанского «Кадиса» в услугах Гильермо Абаскаля, на текущий момент возглавляющего красно-белых.

«Насколько я понял, уже заявили, что у Абаскаля не было предложений от «Кадиса» и других клубов. Такая информация периодически выбрасывается. Может быть, это намеренно со стороны Абаскаля, чтобы «Спартак» немного задёргался. Пока это не случилось, говорить об этом рано. Наверняка у Абаскаля есть люди, которые занимаются его продвижением. Да и сам Гильермо не собирается долго оставаться в России, хочет вернуться на родину, поэтому люди ищут ему варианты. Мы не знаем, какая договорённость есть у Абаскаля и руководства «Спартака». Может быть, они решили сотрудничать только до конца сезона, и тренеру надо уже сейчас искать место следующей работы», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Абаскаль рассматривается в качестве одного из основных кандидатов на пост главного тренера испанской команды. Его главным конкурентом является аргентинский специалист Эдуардо Бериццо.

После 21 тура испанской Примеры «Кадис» набрал 15 очков и на текущий момент занимает 18-е место.