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Зарема Салихова: для игроков «Спартака» Абаскаль уже не вожак стаи, а хромая утка

Зарема Салихова: для игроков «Спартака» Абаскаль уже не вожак стаи, а хромая утка
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, обратилась к руководству красно-белых и поделилась мнением о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

«Вопрос к тем, кто довёл это количество до 30 игроков, к тем, кто позволил это сделать, а сейчас высказывает недовольство и рассказывает про план Б, хотя должен быть и В, и С, и даже Х. Сначала сами повесили над тренером нимб, а теперь сомневаетесь, есть ли у него крылья.

В футболе так не работает. Если нет уверенности в тренере, нет смысла оставлять и «наблюдать за развитием ситуации». Для игроков он уже не вожак стаи, а хромая утка», — приводит слова Салиховой Metaratings.

В данный момент «Спартак» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 30 очков в 18 матчах.

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