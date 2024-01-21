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«Считаю дни до того, когда присоединюсь к команде». Аспиликуэта — об операции после травмы

«Считаю дни до того, когда присоединюсь к команде». Аспиликуэта — об операции после травмы
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Правый защитник мадридского «Атлетико» Сесар Аспиликуэта рассказал о том, как прошла его операция на мениске, разрыв которого он получил во время минувшего матча 1/8 финала Кубка Испании с «Реалом» (4:2).

Кубок Испании . 1/8 финала
18 января 2024, четверг. 23:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 2
ДВ
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Лино – 39'     1:1 Облак – 45+1'     2:1 Мората – 57'     2:2 Хоселу – 82'     3:2 Гризманн – 100'     4:2 Рикельме – 119'    

«Спасибо за ваши сообщения! Всё прошло хорошо. Отсчитываю дни до момента, когда снова смогу присоединиться к команде», — написал Аспиликуэта в своей социальной сети.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что из-за этой травмы 34-летний защитник может пропустить от 8 до 12 недель.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, правый защитник появился на поле на 106-й минуте матча, однако из-за травмы был заменён уже на 116-й минуте.

В нынешнем сезоне Аспиликуэта принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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