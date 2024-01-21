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Бушманов предположил, кто из российских тренеров может заменить Абаскаля в «Спартаке»

Бушманов предположил, кто из российских тренеров может заменить Абаскаля в «Спартаке»
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Бывший тренер московского «Спартака-2» Евгений Бушманов считает, что Станислав Черчесов, Валерий Карпин или Игорь Осинькин могли бы заменить Гильермо Абаскаля в случае его ухода с поста главного тренера основной команды красно-белых.

«Лично я не верю в уход Абаскаля в «Кадис». Но думаю, что среди российских специалистов его бы могли заменить Черчесов, Карпин и Осинькин», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль может возглавить испанский «Кадис». Источники «Чемпионата» опровергали эту информацию.

По итогам прошедшей части сезона «Спартак» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу. Подопечные Абаскаля набрали 30 очков за 18 проведённых матчей.

Турнирная таблица РПЛ
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