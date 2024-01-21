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Радимов объяснил, почему «Сочи» замыкает турнирную таблицу РПЛ

Радимов объяснил, почему «Сочи» замыкает турнирную таблицу РПЛ
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Бывший игрок сборной России по футболу Владислав Радимов объяснил, почему «Сочи» находится на последней строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу.

«Ни Джорджевич, ни Игнатьев, ни Мелкадзе, и я об этом говорил всю осень, это не уровень РПЛ. Если вы хотите, чтобы ваши футболисты забивали голы, это не та тройка. С Нобоа в 39 лет, с Юсуповым в 34 года чего вы хотели-то? Поэтому «Сочи» закономерно в подвале таблицы», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, по итогам прошедшей части сезона «Сочи» набрал 11 очков после 18 проведённых матчей. Разница между южанами и калининградской «Балтикой», которая располагается на предпоследней позиции, составляет два очка. Георгий Мелкадзе и Иван Игнатьев покинули сочинскую команду.

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