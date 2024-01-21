Радимов объяснил, почему «Сочи» замыкает турнирную таблицу РПЛ

Бывший игрок сборной России по футболу Владислав Радимов объяснил, почему «Сочи» находится на последней строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу.

«Ни Джорджевич, ни Игнатьев, ни Мелкадзе, и я об этом говорил всю осень, это не уровень РПЛ. Если вы хотите, чтобы ваши футболисты забивали голы, это не та тройка. С Нобоа в 39 лет, с Юсуповым в 34 года чего вы хотели-то? Поэтому «Сочи» закономерно в подвале таблицы», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, по итогам прошедшей части сезона «Сочи» набрал 11 очков после 18 проведённых матчей. Разница между южанами и калининградской «Балтикой», которая располагается на предпоследней позиции, составляет два очка. Георгий Мелкадзе и Иван Игнатьев покинули сочинскую команду.