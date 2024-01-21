Марокко — ДР Конго: Хакими вывел марокканцев вперёд

В эти минуты проходит матч второго тура группы F на Кубке африканских наций — 2024. В этой встрече сборная Марокко играет с национальной командой ДР Конго на стадионе «Лоран Поку» в Сан-Педро (Кот-д'Ивуар). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с кенийцем Петером Ваверу. Стартовый свисток главного судьи прозвучал в 17:00 по московскому времени.

Марокканцы вышли вперёд уже на шестой минуте. Голом отметился фланговый защитник Ашраф Хакими — 1:0.

Напомним, в матчах 1-го тура в группе F национальная команда Марокко одержала разгромную победу над Танзанией (3:0), а ДР Конго разошлась миром с Замбией (1:1).

Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля.