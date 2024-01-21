Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЮАР — Намибия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марокко — ДР Конго: Хакими вывел марокканцев вперёд

Марокко — ДР Конго: Хакими вывел марокканцев вперёд
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч второго тура группы F на Кубке африканских наций — 2024. В этой встрече сборная Марокко играет с национальной командой ДР Конго на стадионе «Лоран Поку» в Сан-Педро (Кот-д'Ивуар). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с кенийцем Петером Ваверу. Стартовый свисток главного судьи прозвучал в 17:00 по московскому времени.

Кубок африканских наций . Группа F. 2-й тур
21 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Марокко
1-й тайм
1 : 0
ДР Конго
1:0 Хакими – 6'    

Марокканцы вышли вперёд уже на шестой минуте. Голом отметился фланговый защитник Ашраф Хакими — 1:0.

Напомним, в матчах 1-го тура в группе F национальная команда Марокко одержала разгромную победу над Танзанией (3:0), а ДР Конго разошлась миром с Замбией (1:1).

Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android