Марокко — ДР Конго: Хакими вывел марокканцев вперёд

В эти минуты проходит матч второго тура группы F на Кубке африканских наций — 2024. В этой встрече сборная Марокко играет с национальной командой ДР Конго на стадионе «Лоран Поку» в Сан-Педро (Кот-д'Ивуар). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с кенийцем Петером Ваверу. Стартовый свисток главного судьи прозвучал в 17:00 по московскому времени.
Марокканцы вышли вперёд уже на шестой минуте. Голом отметился фланговый защитник Ашраф Хакими — 1:0.
Напомним, в матчах 1-го тура в группе F национальная команда Марокко одержала разгромную победу над Танзанией (3:0), а ДР Конго разошлась миром с Замбией (1:1).
Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля.
- 21 января 2024
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