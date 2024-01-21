Игрок ЦСКА Роша получил повреждение в товарищеском матче и был вынужденно заменён

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша получил повреждение в товарищеском матче с оманским «Сохаром» (4:1), который проходит в данный момент, и был вынужденно заменён.

На 55-й минуте Роша на ровном месте оступился и упал на газон. Сразу после этого началась атака соперника, которая завершилась голом. Бразильца заменил российский защитник Матвей Лукин. Позже главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов заявил, что с Рошей всё хорошо, он просто подвернул ногу. Уже через пару дней игрок будет тренироваться в общей группе.

Ранее на четвёртой минуте Иван Обляков вырезал пас на Антона Заболотного, который из пределов штрафной открыл счёт. На 13-й минуте при исполнении штрафного удара Обляков покатил на Фёдора Чалова, который остановил мяч, а Иван обводящим ударом упрочил преимущество армейцев.

На 26-й минуте после проникающего паса Заболотного Обляков спокойно забил в пустые ворота соперника. Уже на 31-й минуте Обляков выполнял пас в штрафную и попал в защитника оманской команды, от которого мяч залетел в ворота.

На данный момент после 18 туров МИР Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает восьмое место с 28 очками. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков. «Сохар» после 10 проведённых игр в чемпионате Омана находится на четвёртом месте с 18 очками.