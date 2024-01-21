Экс-судья Итурральде оценил судейство в матче «Реала» с «Альмерией»

Бывший испанский судья Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил судейство в матче 21-го тура испанской Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Альмерией». Напомним, «Реал» вырвал победу у «Альмерии» со счётом 3:2, отыгравшись с 0:2.

«Пенальти в ворота «Альмерии»? Это не пенальти, на мой взгляд — до этого эпизода сфолил Хоселу, а Рюдигер нарушил правила на Эдгаре. Игрок «Реала» прыгает на защитника «Альмерии», и ему было необходимо [вытянуть руку]. Здесь не должно было быть пенальти.

Отменённый гол Серхио Аррибаса в ворота «Реала»? Фол налицо. Судья не засчитывает гол, потому что этот тип контакта является игрой, которую свистят как фол. Он борется за мяч и рукой бьёт соперника по лицу. Нравится вам это или нет – другой вопрос, но это фол, гол отменён верно.

Гол Винисиуса? В этом эпизоде у меня тоже больше сомнений, чем уверенности. Я вижу игру скорее рукой, чем плечом, но не могу сказать точно. Мне очевидно, что вердикт VAR не является однозначно ошибочным.

Из этих моментов оспорить можно лишь первый и третий, но не второй. Мы должны разделять то, чего хотим мы, и то, что говорит технический комитет», — приводит слова Итурральде Cadena SER.

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Напомним, по ходу встречи возникли три спорных эпизода, разрешившихся не в пользу «Альмерии», для вынесения решения по которым главный арбитр встречи Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо прибегал к помощи видеоповтора. Сначала судья принял решение поставить пенальти в ворота «Альмерии» на 56-й минуте встречи, который в итоге реализовал Джуд Беллингем. После этого Маэсо решил отменить гол «Альмерии» в ворота «Реала» на 62-й минуте матча. Затем арбитр вновь принял решение в пользу «Реала», засчитав гол Винисиуса на 67-й минуте после просмотра видеоповтора. Благодаря в том числе решениям арбитра «Реал» смог сравнять счёт в матче, отыгравшись с 0:2.