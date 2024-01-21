Форвард «Аякса» Бробби: я больше не общаюсь с тен Хагом и ничего не знаю об интересе «МЮ»

Нападающий «Аякса» Брайан Бробби прокомментировал информацию об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Я больше не общаюсь с тен Хагом. Раньше мы переписывались через Whatsapp, но я думаю, что на данный момент Эрик слишком занят. Тем более, я сменил номер.

Я ничего не знаю ни о каком интересе со стороны «Манчестер Юнайтед». Я прочитал об этом в новостях, но могу заверить любого — я остаюсь в Амстердаме», — приводит слова Бробби Transfer News Live в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Бробби провёл за «Аякс» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с амстердамским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее стало известно, что форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль скорее всего останется в команде до лета.