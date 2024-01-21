Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Бразилии игрока ЦСКА Келлвена ставят в основу сборной на матч предолимпийского турнира

Защитника московского ЦСКА Келлвена ставят в стартовый состав сборной Бразилии на первый матч предолимпийского турнира с национальной командой Боливии (23 января), сообщает 90min.

По информации источника, сборы национальной команды Бразилии начались ещё 8 января. С тех пор главный тренер команды Рамон Менезес экспериментировал и пришёл к идеальному сочетанию.

Стартовый состав:

Вратарь: Микаэль («Атлетико Паранаэнсе»).

Защитники: Келлвен (ЦСКА), Артур Чавес («Аваи»), Мишель («Палмейрас»), Кайки Бруно («Крузейро»).

Полузащитники: Бруно Гомес («Куритиба»), Андрей Сантос («Челси»), Маурисио.

Нападающие: Маркиньос («Арсенал»), Эндрик («Палмейрас» и «Реал»), Джон Кеннеди («Флуминенсе»).

Сборная Бразилии на предолимпийском турнире также встретится с национальными командами Колумбии (26 января) и Эквадора (29 января).