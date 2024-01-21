Ферран Торрес: в «Барселоне» серьёзные требования и много критики — нужно быть готовым

Форвард «Барселоны» Ферран Торрес поделился эмоциями после хет-трика в ворота «Бетиса» в матче 21-го тура испанской Примеры (4:2).

«Мои три гола — это результат труда, дисциплины, настойчивости, веры в себя, а также использования возможностей. «Барселона» — один из крупнейших клубов мира. Требования здесь максимально высокие, нужно быть готовым ко всему. Не всё складывается так, как ты этого хочешь. Зачастую мы слышим много критики от болельщиков и журналистом – надо быть к этому готовым.

В любом случае, сегодня я буду наслаждаться хет-триком. К тому же я провёл 100-й матч за «Барселону». О большем и нельзя мечтать», — приводит слова Торреса Marca.

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Торрес выступает за «Барселону» с января 2022 года. В текущем сезоне форвард провёл за сине-гранатовых 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.