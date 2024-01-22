Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Лилля» Джало вылетел в Турин для подписания контракта с «Ювентусом»

Защитник «Лилля» Джало вылетел в Турин для подписания контракта с «Ювентусом»
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник «Лилля» Тьягу Джало в эти минуты вылетает в Турин. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 23-летний футболист прибудет в Италию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с «Ювентусом». Ранее стало известно, что туринский клуб договорился с «Лиллем» о полноценном трансфере игрока обороны за € 3,5 млн.

Джало выступает за «Лилль» с 2019 года. В прошлом сезоне защитник провёл за «бульдогов» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее сообщалось о намерении «Ювентуса» продлить контракт с 18-летним форвардом.

Материалы по теме
«Ювентус» втрое увеличит зарплату 18-летнему игроку, чтобы продлить с ним контракт
Материалы по теме
«ПСЖ» придумал, как отомстить за Мбаппе! А у «Реала» есть план по трансферу Холанда. LIVE
Live
«ПСЖ» придумал, как отомстить за Мбаппе! А у «Реала» есть план по трансферу Холанда. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android