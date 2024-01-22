Защитник «Лилля» Джало вылетел в Турин для подписания контракта с «Ювентусом»

Центральный защитник «Лилля» Тьягу Джало в эти минуты вылетает в Турин. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 23-летний футболист прибудет в Италию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с «Ювентусом». Ранее стало известно, что туринский клуб договорился с «Лиллем» о полноценном трансфере игрока обороны за € 3,5 млн.

Джало выступает за «Лилль» с 2019 года. В прошлом сезоне защитник провёл за «бульдогов» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее сообщалось о намерении «Ювентуса» продлить контракт с 18-летним форвардом.