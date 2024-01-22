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Фердинанд назвал переход Видича из «Спартака» в «МЮ» лучшим зимним трансфером в АПЛ

Фердинанд назвал переход Видича из «Спартака» в «МЮ» лучшим зимним трансфером в АПЛ
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд назвал лучший зимний трансфер в истории АПЛ.

«Ван Дейк – один из лучших. А Видич – лучший. Семь миллионов. Это просто мизер», – приводит слова Фердинанда Daily Mail.

Видич был футболистом «Спартака» с лета 2004-го по январь 2006 года. Затем он перешёл в «Манчестер Юнайтед», в составе которого выступал до 2014 года. Сербский игрок завершил карьеру в «Интере» в 2016-м. За свою карьеру он завоевал 20 трофеев, включая победу в Лиге чемпионов и пять наград чемпиона Англии.

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице нынешнего сезона английской Премьер-лиги. Команда Эрика тен Хага набрала 32 очка после 21 матча.

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