Арбитр Карасёв рассказал о нюансах принятия решения проводить матчи в снегопад

Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал о нюансах принятия решения проводить матчи в снегопад.

«Хотя в регламенте написано, что судья принимает решение о проведении матча, это не совсем так: он принимает решение о том, подходит ли поле для игры в футбол или нет, то есть травмоопасные условия для проведения матча или нет. Очень много служб работают в день матча на стадионе, в том числе делегат встречи, службы РПЛ, представитель вещателя, полиция и так далее, с которыми всё согласовывается.

Если корки льда нет, видимость хорошая, линии поля на месте, то есть всё соответствует регламенту, то арбитр может принимать решение, но во взаимодействии с другими службами. У меня такое было, если помните матч «Локомотив» — «Спартак», приехали тракторы, почистили, сделали линии, и мы смогли провести игру. Самое главное, что в таких матчах все живы и здоровы, результат справедлив, насколько я помню, по моментам никаких недовольств не было. К сожалению, бывают такие форс-мажоры», — приводит слова Карасёва ТАСС.