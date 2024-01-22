«Оренбург» объявил о смене соперника по товарищескому матчу в день игры

Пресс-служба футбольного клуба «Оренбург» в своём телеграм-канале объявила о смене соперника по товарищескому матчу, который пройдёт сегодня, 22 января. О причинах изменения не сообщается.

Российский клуб должен был провести встречу с армянским «Пюником», но в итоге сыграет с «Навбахором» из Узбекистана. Стартовый свисток матча прозвучит в 11:30 мск.

23 января подопечные Давида Деограсии должны будут встретиться с македонской командой «Струга Трим-Лум». Кроме того, на втором сборе 8 февраля команда встретится с московским «Динамо» и должна провести спарринг с грозненским «Ахматом».

На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги «Оренбург» располагается в зоне стыковых матчей, на 14-м месте с 15 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 36 очками.