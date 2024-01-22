Экс-судья РПЛ Станислав Сухина рассказал, какой эпизод его удивил в чемпионате Англии

Бывший судья РПЛ Станислав Сухина рассказал, какой эпизод его удивил в чемпионате Англии. Он выделил незафиксированную игру рукой в матче АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» (1:1), который состоялся в декабре 2023 года.

«Недавно видел фрагмент матча «Ливерпуль» – «Арсенал». Там Эдегор сыграл рукой в мяч. Я не понимаю, почему VAR не вмешался. Там было целенаправленное движение рукой к мячу. Главный судья, наверное, подумал, что Эдегор падал и рука инстинктивно смахнула мяч. Арбитр на VAR такой: «Ну фиг с тобой, пускай будет не пенальти». Очевидный момент, но и его относят к серым (позже глава судейского корпуса АПЛ Ховард Уэбб признал, что VAR должен был назначить пенальти. – Прим. «Чемпионата»)», — рассказал Сухина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.