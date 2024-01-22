Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гвинея-Бисау — Нигерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-судья РПЛ Станислав Сухина рассказал, какой эпизод его удивил в чемпионате Англии

Экс-судья РПЛ Станислав Сухина рассказал, какой эпизод его удивил в чемпионате Англии
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший судья РПЛ Станислав Сухина рассказал, какой эпизод его удивил в чемпионате Англии. Он выделил незафиксированную игру рукой в матче АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» (1:1), который состоялся в декабре 2023 года.

«Недавно видел фрагмент матча «Ливерпуль» – «Арсенал». Там Эдегор сыграл рукой в мяч. Я не понимаю, почему VAR не вмешался. Там было целенаправленное движение рукой к мячу. Главный судья, наверное, подумал, что Эдегор падал и рука инстинктивно смахнула мяч. Арбитр на VAR такой: «Ну фиг с тобой, пускай будет не пенальти». Очевидный момент, но и его относят к серым (позже глава судейского корпуса АПЛ Ховард Уэбб признал, что VAR должен был назначить пенальти. – Прим. «Чемпионата»)», — рассказал Сухина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Материалы по теме
Эксклюзив
Бывший судья РПЛ Сухина назвал трёх лучших арбитров России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android