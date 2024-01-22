Источник: Жоаозиньо расторгнет контракт с «Новоризонтино», он хочет вернуться в Россию

Бывший футболист «Сочи», «Краснодара» и московского «Динамо» Жоаозиньо в ближайшие несколько дней расторгнет контракт с «Новоризонтино», информирует журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, Жоаозинью всерьёз изучает варианты возвращения в чемпионат России. Ранее игрок неоднократно заявлял о желании вернуться в РПЛ. Бразилец не попал в заявку на ближайший матч «Новоризонтино», что подтверждает слухи о его возможном уходе.

Напомним, 34-летний Жоаозиньо выступал за «Сочи» с 2020 года. Ранее он также играл за «Краснодар» и «Динамо». Бразилец уехал из России по окончании прошлого сезона Российской Премьер-Лиги. Ранее сообщалось, что «Сочи» предлагал своему бывшему футболисту Жоаозиньо остаться на административной или тренерской должности, но бразилец захотел продолжить игровую карьеру.