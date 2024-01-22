«Реал» подпишет первого пуэрториканца в своей истории — Романо

Мадридский «Реал» близок к приобретению пуэрториканского вингера «Кастельона» Жереми де Леона, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, все документы для трансфера уже готовы и подписаны. Футболист согласовал личный контракт до лета 2026 года. Игрок будет выступать за вторую команду «сливочных», которая выступает в третьем по силе дивизионе Испании.

19-летний де Леон выступает за основной состав «Кастельона» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне вингер принял участие в 14 встречах, в которых отдал одну результативную передачу. Также на счету футболиста пять игр за сборную Пуэрто-Рико до 20 лет, в которых он забил пять мячей. Интернет-портал Tramsfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 200 тыс.

Ранее «Кастельон» объявил о трансфере российского вингера Никиты Иосифова, ранее выступавшего за «Мирандес».