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«Локомотив» делал предложение по трансферу защитника «Эмполи» — Скира

«Локомотив» делал предложение по трансферу защитника «Эмполи» — Скира
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Московский «Локомотив» пытался приобрести албанского футболиста Ардиана Исмайли из итальянского «Эмполи», но центральный защитник отклонил предложение. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 27-летним защитником интересовался ещё один российский клуб, но футболист также ответил отказом.

Защитник выступает за «Эмполи» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне Ардиан принял участие в 16 матчах итальянского клуба во всех турнирах. Действующее соглашение игрока сборной Албании с клубом серии А рассчитано до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Исмайли в € 3 млн.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (38).

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