«В этом моменте утерялся дух футбола». Сухина — об удалении Абаскаля за стычку с Беришей

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Станислав Сухина поделился мнением по поводу конфликта Бернарда Бериши и Гильермо Абаскаля в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ахматом». Напомним, по ходу этой игры футболист грозненской команды угрожающе прыгнул в сторону тренера «Спартака» Абаскаля после гола. Гильермо толкнул Беришу, за что судья матча Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста.

«Я могу понять возмущение болельщиков. Вообще, случай достаточно редкий. Если футболист после гола просто прибежит к тренеру соперника – это уже провокация и жёлтая карточка. А тут ещё этот прыжок. Как я бы поступил? Дело в том, что физического воздействия со стороны Бериши не было, а тренер его оттолкнул. Тот ещё приукрасил. Получается, всё-таки жёлтая игроку «Ахмата» и красная Абаскалю. Таковы правила, но если говорить о духе футбола, то в этом моменте что-то утерялось», — рассказал Сухина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.