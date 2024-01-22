Футболист «Пари НН» Калинский: сестра живёт мечтой и стремится выиграть Australian Open

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Николай Калинский высказался об успехе своей сестры Анны Калинской на теннисном турнире Australian Open — 2024. Напомним, Анна обыграла итальянку Ясмине Паолини в двух сетах в матче 1/8 финала Australain Open со счётом 6:4, 6:2. Таким образом, она вышла в четвертьфинал турнира.

«Всегда в неё верил, уверен, что для неё это мечта и цель. Анна всегда переживала, что не может пройти дальше, но это спорт. Ты должен продолжать работать изо дня в день, и тогда обязательно удача улыбнётся, я ей про это говорил. Смотря её игры сейчас, вижу, как она прибавила, атакует, не боится ошибиться, не делает невынужденных ошибок. Она спокойна на корте, знает, что нужно делать.

Я общаюсь с ней и вижу, что она может пройти дальше. Анна живёт своей мечтой, эмоции переполняют, но она сконцентрирована и стремится выиграть титул. Я ей очень горжусь!» — приводит слова Калинского Metaratings.

Напомним, за выход в полуфинал Australian Open — 2024 Калинская поборется с победительницей пары Чжэн Цинвень (Китай) и Осеан Доден (Франция).