Игрок «Баварии» Лаймер — о поражении от «Вердера»: мы не должны были думать, что лучше их

Футболист «Баварии» Конрад Лаймер прокомментировал поражение мюнхенцев в матче 18-го тура Бундеслиги от «Вердера» (0:1).

«Мы должны были оставаться в игре все 90 минут, пока судья не даст свисток об окончании матча, и не думать, что мы лучше соперника. В наши дни футбол так не работает. Вот так и проигрываются матчи, которые проигрываться не должны. В конце концов, всё сводится к стабильности, ведь мы играем каждые три дня», — приводит слова Лаймера Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

На данный момент после 17 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» располагается на втором месте с 41 очком. Лидером чемпионата является «Байер» из Леверкузена, у которого 48 очков.