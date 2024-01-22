«Лион» продолжает усердно работать над возвращением Бензема — RMC

Французский «Лион» продолжает усердно работать над возвращением форварда саудовского «Аль-Иттихада» Карима Бензема в свой состав, однако эта сделка является очень сложной, сообщает RMC.

По информации источника, руководство «Лиона» рассчитывает на хорошие отношения между группой Eagle, владеющей французским клубом, и Саудовской Аравией для осуществления трансфера. Однако «Лион» никак не может сравниться с «Аль-Иттихадом» в плане зарплаты обладателя «Золотого мяча» 2022 года.

Ранее Бензема заявлял, что хотел бы завершить карьеру в «Лионе».

Карим Бензема перешёл в саудовский «Аль-Иттихад» летом 2023 года на правах свободного агента. В текущем сезоне футболист провёл за «Аль-Иттихад» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость форварда, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.