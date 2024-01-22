Экс-игрок «МЮ» Рио Фердинанд считает, что «Манчестер Сити» выиграет АПЛ в сезоне-2023/2024

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд сделал прогноз на победителя английской Премьер-лиги нынешнего сезона.

«Это будет «Сити». Они выиграют четвёртый титул подряд и сделают это с комфортом», — приводит слова Фердинанда TBR Football.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает «Ливерпуль», набравший 48 очков. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке, отставая от мерсисайдцев на пять очков при игре в запасе. Тройку лидеров замыкает лондонский «Арсенал». В следующем матче внутреннего первенства «горожане» сыграют с «Бёрнли» на домашней арене. Игра состоится 31 января и начнётся в 22:30 по московскому времени.