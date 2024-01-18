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Экс-нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн сделал прогноз, кто выиграет АПЛ в сезоне-2023/2024

Экс-нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн сделал прогноз, кто выиграет АПЛ в сезоне-2023/2024
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Бывший нападающий «Ливерпуля», «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн сделал прогноз на победителя английской Премьер-лиги нынешнего сезона.

«Думаю, это будет «Манчестер Сити». Я думал так в начале сезона и не хочу менять своё мнение сейчас, но «Ливерпуль» произвёл на меня большое впечатление. Конечно, они могут выиграть титул, они лидируют в таблице, а мы прошли только половину пути, так что да, мерсисайдцы могут выиграть. «Сити», очевидно, немного сбавил обороты по сравнению с прошлым сезоном, а «Ливерпуль» стал чуть лучше, так что борьба за титул будет очень напряжённой», — приводит слова Оуэна Mirror.

После 20 туров АПЛ сезона-2023/2024 лидирует в турнирной таблице «Ливерпуль». «Манчестер Сити» занимает второе место, отставая на два очка от мерсисайдцев.

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