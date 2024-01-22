«Спартак» и «Локомотив» интересуются нападающим клуба Серии А Диа

27-летний нападающий итальянской «Салернитаны» Булайе Диа попал в сферу интересов московских «Спартака» и «Локомотива». Об этом сообщает журналист Football Italia Франческо Ди Паскуале в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, железнодорожники видят в сенегальце возможную замену на случай ухода Артёма Дзюбы из команды. Также интерес проявляет и «Спартак». Но сам форвард при этом предпочёл бы перейти в английскую Премьер-лигу, где им интересуются «Ноттингем Форест» и «Вест Хэм».

Напомним, в текущем сезоне итальянской Серии А Булайе Диа провёл 13 матчей в составе «Салернитаны», в которых забил четыре гола. Контракт Диа с «Салернитаной» рассчитан до конца июня 2026 года. Стоимость футболиста по информации интернет-портала Transfermarkt — € 18 млн.

«Салернитана» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, на счету клуба 12 очков после 21 матча.