Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» и «Локомотив» интересуются нападающим клуба Серии А Диа

«Спартак» и «Локомотив» интересуются нападающим клуба Серии А Диа
Аудио-версия:
Комментарии

27-летний нападающий итальянской «Салернитаны» Булайе Диа попал в сферу интересов московских «Спартака» и «Локомотива». Об этом сообщает журналист Football Italia Франческо Ди Паскуале в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, железнодорожники видят в сенегальце возможную замену на случай ухода Артёма Дзюбы из команды. Также интерес проявляет и «Спартак». Но сам форвард при этом предпочёл бы перейти в английскую Премьер-лигу, где им интересуются «Ноттингем Форест» и «Вест Хэм».

Напомним, в текущем сезоне итальянской Серии А Булайе Диа провёл 13 матчей в составе «Салернитаны», в которых забил четыре гола. Контракт Диа с «Салернитаной» рассчитан до конца июня 2026 года. Стоимость футболиста по информации интернет-портала Transfermarkt — € 18 млн.

«Салернитана» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, на счету клуба 12 очков после 21 матча.

Материалы по теме
Стало известно, при каком условии «Локомотив» продаст «Зениту» Тикнизяна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android