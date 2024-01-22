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Гвинея-Бисау — Нигерия: Осимхен, Чуквезе и Айна — в стартовом составе нигерийцев

Гвинея-Бисау — Нигерия: Осимхен, Чуквезе и Айна — в стартовом составе нигерийцев
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В понедельник, 22 января, на стадионе «Феликс Уфуэ-Буаньи» в Абиджане (Кот-д'Ивуар) состоится заключительный матч группового раунда Кубка африканских наций, в котором сразятся сборные Гвинеи-Бисау и Нигерии. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с марокканцем Бушрой Карбоуби. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Матч в прямом эфире покажет Okko. Стали известны стартовые составы команд.

Кубок африканских наций . Группа A. 3-й тур
22 января 2024, понедельник. 20:00 МСК
Гвинея-Бисау
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Составы команд:

Гвинея-Бисау: Дж. Мендеш, Нану, Х. Мендеш, Эдгар Ие, Ниту, Санганте, Бикел, Кизера, Далсиу, К. Мендеш, Гано.

Нигерия: Нвабили, Айна, Омеруо, Бэйси, Аджайи, Оньека, Осайи-Самюэль, Арибо, Симон, Чуквезе, Осимхен.

В последний раз сегодняшние соперники встречались в марте 2023 года в отборе на Кубок африканских наций. Тогда команды обменялись гостевыми победами со счётом 1:0.

Наивысшим достижением Нигерии на Кубке Африки является чемпионство. «Суперорлам» удавалось выиграть первенство континента в 1980, 1994, и 2013 годах. Гвинея-Бисау, в свою очередь, ни разу не выходила из группы.

Турнирная сетка Кубка Африки - 2024
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