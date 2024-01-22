«Наполи» — «Интер»: текстовая онлайн-трансляция финала Суперкубка Италии начнётся в 22:00

Сегодня, 22 января, в финальном матче Суперкубка Италии встретятся «Наполи» и миланский «Интер». Команды будут играть на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Игру обслужит бригада арбитров во главе с Антонио Рапуано (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Суперкубок Италии . Финал Суперкубок Италии . Финал 22 января 2024, понедельник. 22:00 МСК Наполи Неаполь Не начался Интер М Милан Кто победит в основное время? П1 X П2

В текущем сезоне команды уже успели провести очный матч в рамках 14-го тура итальянской Серии А. Тогда «Интер» в гостях одержал разгромную победу над «Наполи» со счётом 3:0.

На пути к финалу Суперкубка Италии «Наполи» встретился с «Фиорентиной», одержав разгромную победу со счётом 3:0. «Интер» же во втором полуфинале сыграл с «Лацио», обыграв римский клуб также со счётом 3:0.