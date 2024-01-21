«Наполи» — «Интер». Индзаги — фаворит, а Хвиче нужен Моуринью

Похоже, вскоре «партенопейцы» снова прибегнут к смене тренера. Маццарри плохо влияет на Кварацхелию и других лидеров клуба.

22 января состоится матч финала Суперкубка Италии «Наполи» — «Интер». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех неаполитанцев оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью в основное время принимаются тоже за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч финала Суперкубка Италии «Наполи» — «Интер» 22 января 2024 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Наполи» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 1.93. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч финала Суперкубка Италии «Наполи» — «Интер» (22.01.2024)

Позади встречи 1/4 финала Кубка Италии, а также 20 туров Серии А. 22 января состоится матч за Суперкубок страны, в котором на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде померяются силами «Наполи» и миланский «Интер». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

На предыдущей стадии турнира «Наполи» далеко не без везения победил «Фиорентину» (3:0). Счёт совсем не отражает реальной картины игры. «Лилии» чаще и опаснее атаковали, почти весь матч владели инициативой, нанесли в два раза больше ударов, а также с солидным преимуществом выиграли по владению мячом.

Ключевым стал отрезок в конце первого тайма. На 28-й минуте «Фиорентина» сумела сравнять счёт, но гол был отменён из-за офсайда. Затем, на 44-й минуте, 11-метровый удар не реализовал Нанитамо Иконе. Пропусти неаполитанцы гол в раздевалку, и встреча могла бы закончиться совершенно иначе.

В игре с «лилиями» порадовала молодёжь «партенопейцев», в особенности Алессио Дзербин. 24-летний нападающий оформил дубль. А вот ведущие футболисты «Наполи» — Хвича Кварацхелия и Маттео Политано — в очередной раз покинули поле без результативных действий.

Возвращение Вальтера Маццарри на должность главного тренера неаполитанцев негативно отразилось на тонусе лидеров. Хвича в последних девяти турах в чемпионате Италии забил только два мяча и получил три жёлтые карточки, а Политано вообще записал на свой счёт только один гол. За этот период времени «партенопейцы» одержали только три победы и один раз сыграли вничью.

Уступили неаполитанцы «Эмполи» (0:1), как раз «Интеру» (0:3), «Ювентусу» (0:1), «Роме» (0:2) и «Торино» (0:3). Ещё «Наполи» разгромно проиграл «Фрозиноне» (0:4) в 1/8 финала Кубка Италии. Сообщается, что в ближайшее время он снова может пережить смену тренера. По информации СМИ, одним из главных претендентов на должность является недавно отправленный в отставку «Ромой» Жозе Моуринью.

У «Интера» дела идут намного лучше, чем у «партенопейцев». Он возглавляет турнирную таблицу Серии А. Отрыв от подопечных Маццарри составляет целых 20 очков. В 20 турах в первенстве «змеи» потерпели только одно поражение и три раза сыграли вничью.

За этот период времени «нерадзурри» пропустили только 10 мячей, а забили 49. В полуфинале Суперкубка Италии они уверенно разгромили здорово прибавивший на последнем отрезке сезона «Лацио» (3:0). За весь матч подопечные Симоне Индзаги позволили сопернику нанести только пять ударов, и ни один из них не попал в створ.

Сами миланцы нанесли 23 удара, семь из которых пришлись в створ. Индзаги остался доволен качеством игры своих подопечных. Однако его разочаровало большое количество упущенных моментов. «Змеи» могли забить намного больше. Неоднократно мяч пролетал в считаных сантиметрах от каркаса и несколько раз попал в перекладину.

Если у лидеров «Наполи» наблюдается спад, то у ведущих футболистов «Интера» всё наоборот. Пребывают в шикарной форме Маркус Тюрам, Генрих Мхитарян, Лаутаро Мартинес, Хакан Чалханоглу, отдавший гениальную голевую передачу пяткой в матче с «Лацио» Федерико Димарко и не только.

Сдаётся, Симоне Индзаги пополнит свою коллекцию трофеев пятым Суперкубком Италии в качестве тренера. В этом сезоне «нерадзурри» может составить конкуренцию в чемпионате Италии разве что «Ювентус», который не проигрывает в первенстве уже 15 туров кряду. Качество игры и результаты других команд намного хуже, чем у «змей».

Поставить на то, что «Интер» одержит победу в основное время в предстоящей встрече, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15. Пять из восьми последних очных матчей закончились именно так. Три другие игры проходили на стадионе «Диего Армандо Марадона».

Недавно «партенопейцы» подписали нападающего «Вероны» Сириля Нгонжа. В этом сезоне он принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал два голевых паса. Однако также неаполитанцы подходят к встрече без двух важных игроков — Виктора Осимхена и Андре Замбо Ангисса. Они отправились на Кубок Африки.

Прогноз и ставки на матч Суперкубка Италии «Наполи» — «Интер» 22 января 2024 года

У «Наполи», строго говоря, плохие показатели на последней дистанции. В финал Суперкубка он вышел не без удачи. Если в игре с «Фиорентиной» отсутствие двух лидеров не отразилось на результате, то в предстоящем матче их отсутствие обещает почувствоваться в полной мере. «Интер» не проигрывает уже 14 туров кряду в Серии А. Он демонстрирует строго доминирующий футбол, много забивает и сметает всех на своём пути. История очных встреч свидетельствует в пользу победы «нерадзурри» в основное время.

Ставка: победа «Интера» за 2.15.