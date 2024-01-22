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Источник: «Спартак» возобновил интерес к нападающему «Торино» Санабрии

Источник: «Спартак» возобновил интерес к нападающему «Торино» Санабрии
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Московский «Спартак» возобновил интерес к нападающему итальянского «Торино» Антонио Санабрии, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, несмотря на недавно подписанный контракт Санабрии с «Торино» до лета 2026 года, «Спартак» может договориться о трансфере форварда. Напомним, красно-белые хотели подписать парагвайского нападающего ещё летом 2023 года, однако москвичам тогда не удалось совершить трансфер.

27-летний футболист в нынешнем сезоне сыграл за «Торино» 19 матчей во всех турнирах, где отметился лишь тремя забитыми мячами. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость парагвайца составляет € 9,5 млн.

Кроме того, этот самый Санабрия во время матча отборочного турнира ЧМ-2026 со сборной Аргентины (0:1) плюнул в спину Лионелю Месси.

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