Экс-игрок «Баварии» и «Ювентуса» Коста завершает переход во «Флуминенсе» — Романо

Бывший вингер сборной Бразилии Дуглас Коста в ближайшее время станет игроком «Флуминенсе». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, атакующий футболист и его представители договорились о контракте с руководством бразильского клуба. Косте осталось пройти медицинское обследование перед переходом в новую команду.

Напомним, последним клубом 33-летнего бразильца был американский «Лос-Анджелес Гэлакси». С 24 октября футболист находится в статусе свободного агента. За свою карьеру Коста успел поиграть за «Гремио», «Шахтёр», «Баварию» и «Ювентус».

В прошлом сезоне бразилец провёл за клуб из МЛС 22 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн. Ранее стало известно, что Коста не захотел переходить в один из турецких клубов.