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Суперлига провела переговоры с 50 клубами и получила «да» от 20 из них — Ouest France

Суперлига провела переговоры с 50 клубами и получила «да» от 20 из них — Ouest France
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Анас Лаграри, который является соучредителем компании A22 Sports Management, владеющей Европейской Суперлигой, заявил, что были проведены переговоры с 50 клубами и ответили «да» 20 из них.

«Я не хочу называть их имена, потому что не хочу их разоблачать. С 21 декабря мы поговорили примерно с 50 различными клубами. Около 20 из них очень, очень мотивированы проектом. У нас уже достаточно клубов, чтобы начать соревнование.

Мы очень заняты переговорами с различными клубами, фанатскими ассоциациями, игроками и людьми, которые вовлечены в футбол на повседневной основе. Все они призывают нас лучше понять этот проект, потому что, поскольку предлагать альтернативу возможно и законно, участники хотят работать. Мы можем работать вместе, чтобы улучшить футбол», — приводит слова Лаграри Ouest France.

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