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Мележиков: Тедеско вернул служебную машину, так как заявил, что она нефартовая

Мележиков: Тедеско вернул служебную машину, так как заявил, что она нефартовая
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Экс-генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что бывший главный тренер команды Доменико Тедеско вернул служебную машину, так как посчитал её нефартовой.

«У Тедеско была машина. У него на Nissan что-то не шло, был у нас такой период, проигрывала команда. Ему дали машину после ухода Газизова и перестало всё идти. Он вернул эту машину со словами, что она нефартовая», — сказал Мележиков в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, Тедеско пришёл в команду осенью 2019 года и пробыл в «Спартаке» до лета 2021 года. В общей сложности красно-белые сыграли 54 матча во всех турнирах под руководством немецкого специалиста. При этом команда победила в 27 играх, 10 раз сыграла вничью и 17 раз проиграла.

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