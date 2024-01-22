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Тимур Гурцкая: Абаскаль был в шорт-листе «Кадиса»

Тимур Гурцкая: Абаскаль был в шорт-листе «Кадиса»
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Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль был в шорт-листе испанского «Кадиса»

«Я попросил близкого человека, плотно работающего по Испании (проверить информацию. — Прим. «Чемпионата»). Абаскаль действительно был в шорт-листе, у «Кадиса» сложились хорошие отношения со «Спартаком» после трансфера Бонгонда. Был ли с Гильермо или «Спартаком» предметный разговор, не знаю», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Напомним, ранее сообщалось, что «Кадис» возглавит главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль. При этом источники «Чемпионата» опровергали эту информацию.

Абаскаль тренирует «Спартак» с лета 2022 года. В этом сезоне МИР Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков после такого же количества игр.

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