Хвича Кварацхелия забил лишь один гол в 12 последних матчах

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия не смог забить «Интеру» в матче за Суперкубок Италии (0:1). Таким образом, футболист отметился лишь одним голом в 12 последних матчах во всех турнирах. Атакующий игрок не забивает на протяжении семи игр кряду.

В последний раз грузинский футболист поражал ворота соперника в середине декабря. Тогда в матче чемпионата Италии Кварацхелия забил «Кальяри» (2:1).

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В текущем сезоне вингер провёл за «партенопейцев» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.