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«Зенит» входит в топ-3 в команд в мире с наибольшими расходами на трансферы в текущее окно

Санкт-петербургский «Зенит» на данный момент занимает третье место в списке команд с наибольшими трансферными расходами за текущее зимнее окно.

Сине-бело-голубые потратили в текущее трансферное окно уже € 29,85 млн, по информации Transfermarkt. Санкт-петербургский клуб уступает по расходам на трансферы только французскому «Лиону», который потратил € 35,83 млн, а также испанской «Барселоне», потратившей € 40,00 млн. Стоит отметить, что четвёртое место занимает мексиканский «Крус Асуль» с расходами в € 15,68 млн, а замыкает пятёрку бразильский «Палмейрас», потративший € 14,55 млн.

Расходы «Зенита» на трансферы Фото: Скриншот с Transfermarkt

Напомним, «Зенит» уже оформил четыре трансфера, подписав нападающих Педро и Артура, полузащитника Ильзата Ахметова и защитника Нино.

В данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету сине-бело-голубых 36 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — команда Владимира Ивича набрала 38 очков за аналогичное количество игр.