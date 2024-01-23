Новичок «Зенита» Педро отреагировал на свой первый гол за клуб

Нападающий «Зенита» Педро Энрике Силва дос Сантос прокомментировал свой первый гол в футболке санкт-петербургской команды. Бразильский футболист отличился в товарищеском матче с самаркандским «Динамо».

«Пусть этот гол будет первым из многих», — написал Педро в одной из социальных сетей.

Напомним, 17-летний Педро Энрике Силва дос Сантос перешёл в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» в январе 2024 года. В минувшем году бразильский форвард провёл 20 матчей за «Коринтианс» и забил один гол. Также в составе сборной Бразилии U20 он выиграл молодёжный чемпионат Южной Америки.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 36 очков и на текущий момент занимает второе место. Санкт-петербургский клуб уступает «Краснодару», который после 18 туров РПЛ заработал 38 очков.

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