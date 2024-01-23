«Наполи» в финале Суперкубка пережил «ад». А «Интер» вытянул капитан

«Наполи» и «Интер» вышли в финал Суперкубка Италии — 2023 и решали, кто заберёт трофей. Интересно, что миланцы побеждали в турнире два года подряд. «Наполи» же выигрывал Суперкубок всего дважды: последний — в 2014-м. Рассказываем, что подарил нам финал в Эр-Рияде.

С учётом стартовых составов, могло сформироваться впечатление, что предстоящий матч — легчайший для «Интера». Из-за травм и отъезда игроков на международные турниры «Наполи» сильно потерял в классе. Но на одну встречу могло хватить и оставшихся звёзд: Кварацхелии, Лоботки, Ди Лоренцо.

Однако с первых минут «Интер» показал, что собирается давить, забивать и побеждать. Первый реальный шанс пришёл к «нерадзурри» на 16-й минуте, когда мяч после удара Федерико Димарко пролетел в сантиметрах от штанги. «Интер» выглядел целостнее: всё же решала сыгранность состава, да и исполнительский класс футболистов. «Наполи» же вообще за первый тайм выбил всего 0,09 xG. Выпады к чужой штрафной случались, но не были по-настоящему опасными, как и стандартные положения. А на 39-й минуте «Интер» забил первый гол, но мяч Лаутаро не засчитали из-за офсайда. Первый тайм завершился без голов. Хотя по логике именно миланцы должны были вести к перерыву.

А второй тайм «Наполи» начал куда интереснее. Сразу пару моментов выдали Политано и Кварацхелия. Первый со стандарта пробил рядом с перекладиной, а удар второго отразил Ян Зоммер. 15 минут второго тайма «Наполи» хоть и не по счёту, но выиграл, а затем случился важнейший эпизод. Форвард неаполитанцев Джованни Симеоне получил вторую жёлтую карточку за удар по ноге защитника «Интера» Франческо Ачерби. Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри воспламенился от решения судьи Антонио Рапуано и действий своего форварда. Но всё закономерно.

Удаление Джованни Симеоне Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

С 61-й минуты для неаполитанцев началась настоящая проверка в виде бомбардировкой моментами у их ворот. Сколько хороших шансов упустил «Интер»! Пара возможностей была у Мартинеса, со штрафного классно пробивал Чалханоглу, а Маркусу Тюраму не хватало точности. Симоне Индзаги и Вальтер Маццарри освежали игру новыми футболистами: удивительно, но у «Наполи» выходили преимущественно игроки атаки, а у «Интера» — защитники и полузащитники.

В последние 15-20 минут неаполитанцы словно находились в аду и выглядели как образцовый аутсайдер против грозного фаворита: успешно оборонялись (не зря слухи отправляют в Неаполь Моуринью) и «сушили», надеясь на серию пенальти. «Интер» было жалко. Как минимум на один гол команда Индзаги наиграла. Тренер миланцев даже перевёл команду на схему 4-3-1-2! Редчайший случай.

Дело шло к серии пенальти. Арбитр уже добавил пять минут ко второму тайму. Но на 90+1-й «Интер» разыграл классную комбинацию: передача Бенжамена Павара пошла в центр штрафной, где оказался Лаутаро Мартинес. И капитан «Интера» забил! Аргентинец так радовался мячу, что пробежал через всё поле к «ультрас» миланцев. Вряд ли «Интер» после такого штурма мог упустить трофей.

Полная трансляция матча Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.

«Интер» довёл дело до победы, выиграв восьмой Суперкубок Италии в истории и третий подряд. А Симоне Индзаги стал рекордсменом турнира среди тренеров, забрав трофей в пятый раз. «Интер» подтвердил статус мощнейшей итальянской команды на данный момент. Впереди — заруба с «Ювентусом» в Серии А. Также есть шансы на победу в Лиге чемпионов, но там многое зависит от удачи. А пока что миланцы смакуют новый титул.