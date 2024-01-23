Артём Дзюба рассказал о необычной футбольной мечте

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, что мечтает сыграть в воротах во время важного матча.

«Да всегда есть мечта сыграть в воротах в официальном матче, хочу. Я мечтаю выйти на воротах — Кубок, минута 110‑я, и выйти под удаление голкипера и пенальти. Я бы очень хотел и на послематчевые пенальти попасть. Было бы весело. Думаю, нападающие меня бы недооценивали очень сильно. Я в свободное время, когда с друзьями играю, я на воротах стою, – сказал Дзюба клубному телевидению «Локомотива».

Дзюба защищает цвета «Локомотива» с февраля 2023 года. Контракт форварда с клубом рассчитан до 2024 года. Трансферная стоимость россиянина оценивается в € 3 млн.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 4 гола и 4 результативные передачи.

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