Кристиан Фукс: Месси приехал в США по делу, а не для удовольствия

Тренер футбольного клуба «Шарлотт» Кристиан Фукс высказался об аргентинском нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси.

«Месси по-прежнему феномен. Он приехал в США по делу, а не для удовольствия – и любой, кто в этом сомневается, должен посмотреть, как он забил 11 голов всего за 14 игр. Он очень хочет побеждать», — приводит слова Фукса Mirror.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года, куда перешёл из «ПСЖ». Контрактное соглашение аргентинца с американским клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 35 млн.

В прошлом сезоне Месси принял участие в 14 матчах за «Интер Майами» во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и 5 результативных передач.

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