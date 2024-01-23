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В Ла Лиге оформили два хет-трика в один день впервые с 2018 года

В Ла Лиге оформили два хет-трика в один день впервые с 2018 года
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В 21-м туре чемпионата Испании сезона-2023/2024 было оформлено два хет-трика в один день. В матче «Бетиса» с «Барселоной» (4:2) тремя голами отметился Ферран Торрес, а во встрече «Жироны» и «Севильи» (5:1) хет-трик на счету украинского нападающего Артёма Довбика.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Подобный случай произошёл впервые с 13 мая 2018 года. Тогда по хет-трику оформили Эммануэль Боатенг и Филиппе Коутиньо, отметившись тремя забитыми голами в матче «Леванте» — «Барселона» (5:4).

После 21 тура «Жирона» лидирует в Ла Лиге с 52 очками. Второе место занимает «Реал» (51 очко). Замыкает тройку «Барселона» (44 очка).

Довбик занимает второе место в списке лучших бомбардиров Ла Лиги нынешнего сезона. На счету нападающего 14 мячей в 20 матчах. Его опережает только Джуд Беллингем (14 мячей в 18 играх).

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